Спрос на экзотический алкоголь резко вырос в России

Российские потребители открыли для себя экзотический алкоголь, ассоциируемый с другими странами, — соджу, чачу, кальвадос и граппу, сообщили участники рынка.

В 2024 году продажи экзотического алкоголя выросли год на 93,1% в натуральном выражении и на 53,8% — в денежном, приводит «Коммерсантъ» данные аналитической компании «Нильсен».

На российском рынке самым популярным экзотическим алкоголем по итогам 2024 года стал корейское соджу. На его долю приходится 41,3% от всего объема таких напитков. Еще 16% приходится на грузинскую чачу, 14,2% — французский кальвадос, 8% — итальянскую граппу.

Взрывной рост спроса в 2024 году показало соджу. Его продажи увеличились на 350%. Вторым по темпам роста стала чача (+ 61%). Росла также популярность граппы (+13,2%) и кальвадоса (+11,7%).

Такой взрывной рост эксперты объясняют во многом низкой базой, а также локализацией производства, благодаря чему экзотический алкоголь становится более доступным.