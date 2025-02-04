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Спрос на экзотический алкоголь резко вырос в России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Российские потребители открыли для себя экзотический алкоголь, ассоциируемый с другими странами, — соджу, чачу, кальвадос и граппу, сообщили участники рынка.

В 2024 году продажи экзотического алкоголя выросли год на 93,1% в натуральном выражении и на 53,8% — в денежном, приводит «Коммерсантъ» данные аналитической компании «Нильсен».

На российском рынке самым популярным экзотическим алкоголем по итогам 2024 года стал корейское соджу. На его долю приходится 41,3% от всего объема таких напитков. Еще 16% приходится на грузинскую чачу, 14,2% — французский кальвадос, 8% — итальянскую граппу. 

Взрывной рост спроса в 2024 году показало соджу. Его продажи увеличились на 350%. Вторым по темпам роста стала чача (+ 61%). Росла также популярность граппы (+13,2%) и кальвадоса (+11,7%).

Такой взрывной рост эксперты объясняют во многом низкой базой, а также локализацией производства, благодаря чему экзотический алкоголь становится более доступным.

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Экономика #Продукты
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Топ комментариев

korvinsS

Ты просто мастер перевирать все что угодно

VALGOR

В твоей статье о массовых побегах не говорится, там один сбежал...

VALGOR

Так ты переживаешь, что он Путину статистику испортит? Экий ты братец "запутинец")))

GammiPluh

Видимо правду говорят, это грандиозный распил американского бюджета командой самоходного ДЖО и наркофюрера