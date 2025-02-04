Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил заинтересованность в приобретении украинских редкоземельных металлов в обмен на военную помощь со стороны США.

«Мы собираемся заключить сделку с Украиной, в рамках которой они получат то, что мы им даем, в обмен на редкоземельные металлы и другие товары», — приводит Associated Press заявление Трампа

Он отметил, что США от Украины потребуются гарантии передачи ценных редкоземельных металлов и возврата вложенных средств.

Киевский режим допустил передачу США редкоземельных металлов в обмен на военную помощь. «Заявление Трампа, похоже, совпадает с "планом победы", который ему предоставили осенью. Мы готовы работать с Америкой», — сообщил Financial Times источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

В октябре 2024 года во время визита в Соединенные Штаты Зеленский представил так называемый «план победы». Он предполагал в ответ на военную поддержку передачу США украинских природных ресурсов.