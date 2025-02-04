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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трампу приглянулись редкоземельные металлы на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил заинтересованность в приобретении украинских редкоземельных металлов в обмен на военную помощь со стороны США. 

«Мы собираемся заключить сделку с Украиной, в рамках которой они получат то, что мы им даем, в обмен на редкоземельные металлы и другие товары», — приводит Associated Press заявление Трампа

Он отметил, что США  от Украины потребуются гарантии передачи ценных редкоземельных металлов и возврата вложенных средств.

Киевский режим допустил передачу США редкоземельных металлов в обмен на военную помощь. «Заявление Трампа, похоже, совпадает с "планом победы", который ему предоставили осенью. Мы готовы работать с Америкой», — сообщил Financial Times источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

В октябре 2024 года во время визита в Соединенные Штаты Зеленский представил так называемый «план победы». Он предполагал в ответ на военную поддержку передачу США украинских природных ресурсов.

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Политика #Мир
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korvinsS

Ты просто мастер перевирать все что угодно

VALGOR

В твоей статье о массовых побегах не говорится, там один сбежал...

VALGOR

Так ты переживаешь, что он Путину статистику испортит? Экий ты братец "запутинец")))

GammiPluh

Видимо правду говорят, это грандиозный распил американского бюджета командой самоходного ДЖО и наркофюрера