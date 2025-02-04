США возобновили поставки оружия на Украину

Поставки оружия из Соединенных Штатов на Украину возобновились после недолгого перерыва, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех «осведомленных источников».

Поставки возобновились после того, как Белый дом отказался от своей «первоначальной оценки и прекратил всю помощь Украине», рассказали два источника.

Еще один собеседник агентства пояснил, что внутри Белого дома существуют фракции, которые расходятся во мнениях относительно того, в какой степени США должны продолжать помогать Киеву в его военных действиях оружием из американских запасов.

Сейчас в Вашингтоне возобладала точка зрения, что прекращение поставок американского оружия Украине ограничит возможности Киева вести боевые действия и поставит его в менее выгодную позицию на мирных переговорах, отмечает агентство.

Сразу после инаугурации президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении на 90 дней помощи другим странам. Исключение было сделано только для Израиля, Египта, а также гуманитарных поставок продовольствия и медикаментов.

Трамп также получил провести аудит средств, выделенных его предшественником Джо Байденом Киеву на военные нужды.