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Священник заявил, что матерящиеся бойцы первыми гибнут на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Участники специальной военной операции на Украине, использующие в речи мат, «в первую очередь» погибают или получают ранения, заявил председатель информационной комиссии Московской городской епархии Александр Волков.

«Ребята приходят обратно и говорят: погибают или получают ранения в первую очередь те, кто ругается матом. Это закон, это не я придумал, но он работает. Потому что в мате есть духовная подоплека», — сказал Волков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой.

По словам Волкова, священники напутствуют как молодых, так и «бывалых» бойцов, которые отправляются в зону СВО, чтобы они не ругались матом на передовой.

«Взял в руки оружие — забудь про матерные слова. Сидишь в где-нибудь в укрытии с друзьями-бойцами — не ругайся матом при каком-то дружеском общении», — посоветовал священник.

Он отметил, что для светского человека это, «казалось бы, что-то странное»: в зоне боевых действий «стреляют, там страшно, все эмоции <…> высвобождаются, по-другому нельзя сказать, быстро отдать приказ можно только матом».

Священник добавил, что мат — это «не шутки и не просто набор из пяти слов», а «глубинная духовная дьявольская составляющая, которая существенным образом влияет на состояние человека».

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Жизнь #Религия #Армия
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