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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД России назвал условие для переговоров по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но они должны вестись на основе стамбульских соглашений 2022 года, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору. Как не раз отмечалось, мирное урегулирование возможно на основе стамбульского документа 2022 года», — сказал Полищук в интервью ТАСС.

По его словам, речь идет об «учете современных территориальных реалий», нейтральном внеблоковом безъядерном статусе Украины, ее демилитаризации и денацификации. Необходимо также искоренить первопричины украинского кризиса, отметил дипломат.

«Для начала переговоров должны быть решены юридические аспекты, связанные с нелегитимностью Зеленского и его указом о запрете их ведения», — отметил Полищук.

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В марте 2022 года, спустя месяц после начала специальной военной операции, Россия и Украина вступили в переговоры. В Стамбуле был парафирован проект соглашения между странами. Но неожиданно Киев под давлением Запада прервал переговорный процесс.

Стамбульские соглашения предполагали «постоянный нейтралитет» Украины, включая отказ от вступления в НАТО, резкое сокращение численности украинской армии, борьбу с «нацизмом», передачу России части Донецкой и Луганской областей. Речь также шла о признании контроля России над Крымом.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

korvinsS

Ты просто мастер перевирать все что угодно

VALGOR

В твоей статье о массовых побегах не говорится, там один сбежал...

VALGOR

Так ты переживаешь, что он Путину статистику испортит? Экий ты братец "запутинец")))

GammiPluh

Видимо правду говорят, это грандиозный распил американского бюджета командой самоходного ДЖО и наркофюрера