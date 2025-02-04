Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но они должны вестись на основе стамбульских соглашений 2022 года, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору. Как не раз отмечалось, мирное урегулирование возможно на основе стамбульского документа 2022 года», — сказал Полищук в интервью ТАСС.

По его словам, речь идет об «учете современных территориальных реалий», нейтральном внеблоковом безъядерном статусе Украины, ее демилитаризации и денацификации. Необходимо также искоренить первопричины украинского кризиса, отметил дипломат.

«Для начала переговоров должны быть решены юридические аспекты, связанные с нелегитимностью Зеленского и его указом о запрете их ведения», — отметил Полищук.

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В марте 2022 года, спустя месяц после начала специальной военной операции, Россия и Украина вступили в переговоры. В Стамбуле был парафирован проект соглашения между странами. Но неожиданно Киев под давлением Запада прервал переговорный процесс.

Стамбульские соглашения предполагали «постоянный нейтралитет» Украины, включая отказ от вступления в НАТО, резкое сокращение численности украинской армии, борьбу с «нацизмом», передачу России части Донецкой и Луганской областей. Речь также шла о признании контроля России над Крымом.