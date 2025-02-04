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Shaman и Мизулина изобразили поцелуй ради детей

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина «поцеловались» во время выступления артиста в московской школе — видео распространилось по Сети.

Shaman и Мизулина вместе приехали на концерт в школу №1409, написал телеграм-канал Baza. Певец в обнимку с Мизулиной исполнил свои песни, и пара даже покружилась в медленном танце.

На одном из видео слышно, как дети кричат: «Целуйтесь». После этого Shaman якобы целует Мизулину под восторженные крики школьников. Но он прикрывает лица ладонью, и становится ясно, что никакого поцелуя не было.

Shaman в сентябре 2024 года расстался с женой Еленой Мартыновой, с которой прожил в браке семь лет. В Сети Мизулину объявили виновницей этого. В день объявления о разводе глава ЛБИ опубликовала видео с большим букетом роз.

В этом году Shaman и Мизулина выкладывали одинаковое совместное фото в одно и то же время. Также девушка выкладывала снимок, где на пальцах руки у Shaman’а было написано «Катя».

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Топ комментариев

korvinsS

Ты просто мастер перевирать все что угодно

VALGOR

В твоей статье о массовых побегах не говорится, там один сбежал...

VALGOR

Так ты переживаешь, что он Путину статистику испортит? Экий ты братец "запутинец")))

GammiPluh

Видимо правду говорят, это грандиозный распил американского бюджета командой самоходного ДЖО и наркофюрера