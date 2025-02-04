Shaman и Мизулина изобразили поцелуй ради детей

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина «поцеловались» во время выступления артиста в московской школе — видео распространилось по Сети.

Shaman и Мизулина вместе приехали на концерт в школу №1409, написал телеграм-канал Baza. Певец в обнимку с Мизулиной исполнил свои песни, и пара даже покружилась в медленном танце.

На одном из видео слышно, как дети кричат: «Целуйтесь». После этого Shaman якобы целует Мизулину под восторженные крики школьников. Но он прикрывает лица ладонью, и становится ясно, что никакого поцелуя не было.

Shaman в сентябре 2024 года расстался с женой Еленой Мартыновой, с которой прожил в браке семь лет. В Сети Мизулину объявили виновницей этого. В день объявления о разводе глава ЛБИ опубликовала видео с большим букетом роз.

В этом году Shaman и Мизулина выкладывали одинаковое совместное фото в одно и то же время. Также девушка выкладывала снимок, где на пальцах руки у Shaman’а было написано «Катя».