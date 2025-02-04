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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минообороны предложило признать годными к службе больных сифилисом

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России предложило изменить категории годности для некоторых болезней, в том числе сифилиса, шизофрении и невротических расстройств, следует из документа, размещенного на портале проектов правовых актов.

Российское военное ведомство предложило поменять категории годности с некоторыми заболеваниями и травмами. Для военнообязанных, у которых есть сифилис (первичный, вторичный и скрытый при замедленной негативации микрореакции преципитации), категорию предлагают поменять с «ограниченно годен» на «годен с незначительными ограничениями», сказано в документе.

Минобороны также предложило исключить пункт, согласно которому граждан с поздним, врожденным сифилисом признавали негодными к службе.

В документе также предлагается изменить категории для военнообязанных с шизофренией, невротическими расстройствами, гипертонией, посттравматическими и послеоперационными дефектами костей черепа.

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Оборона #Армия
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