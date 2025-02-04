Латвийцы массово заинтересовались переселением в Россию

Новым механизмом переселения в Россию заинтересовались десятки тысяч латвийцев, сообщил временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин.

Только в 2024 году поступило более 20 тысяч обращений за получением соответствующих консультаций, рассказал дипломат в интервью РИА Новости. При этом еще несколько лет аналогичная активность составляла всего несколько тысяч.

«В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, реализуемых посольством совместно с представительством МВД России в Риге», — отметил Касаткин.

По его словам, фиксируется большой интерес латвийцев к переезду в Россию в рамках президентского указа о поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности России.

Президент Владимир Путин ранее подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Им могут в упрощенной форме выдать разрешение на временное проживание в России.