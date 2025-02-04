Россия сбила украинский Су-27 сверхдальнобойной ракетой

Российский истребитель Су-30СМ2 сбил украинский Су-27 с помощью сверхдальнобойной ракеты Р-37М. Об уничтожении самолета ВСУ ранее отчиталось Минобороны РФ в ходе традиционного брифинга.

Украинский истребитель был сбит на дальности 130 километров, уточнил телеграм-канал «Военная хроника» со ссылкой на свои источники. При этом дальность Р-37М против высотных целей достигает 280 километров.

Поражение цели произошло в момент выхода украинского Су-27 на рубежи применения планирующих авиабомб JDAM-ER или противорадиолокационных ракет AGM-88B HARM, предполагается в сообщении.

Ракета Р-37М известна под названием РВВ-БД — «ракета воздух — воздух большой дальности». Официально ее приняли на вооружение в 2014 году, ее первым носителем стал перехватчик МиГ-31БМ.

Максимальная скорость полета ракеты Р-37М — шесть скоростей звука, то есть фактически она является гиперзвуковой. Это оружие подтвердило высокую эффективность в ходе СВО — вероятность поражения цели у него близка к рекордной единице.