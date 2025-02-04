Новые видеокарты Nvidia начали массово выходить из строя

Пользователи со всего мира начали жаловаться на выход из строя новейших флагманских видеокарт GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5090D. Поломка происходит после установки нового графического драйвера от Nvidia.

Авторы сообщений отмечают в соцсетях, что их недавно купленные видеокарты перестали распознаваться системой после установки последнего драйвера. В некоторых случаях установка приводила к появлению черного экрана, уточнил портал Wccftech.

Наличие массовых неполадок с видеокартами последнего поколения подтвердили продавцы на китайских площадках. Они призвали пользователей не торопиться с покупкой флагманских ускорителей и дождаться выхода более стабильных драйверов.

Специалисты предполагают, что проблема неполадок заключается в некорректной работе интерфейса PCIe 5.0, который может конфликтовать с драйверами. В этом случае должно помочь переключение интерфейса на PCIe 4.0 в настройках BIOS.