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Новые видеокарты Nvidia начали массово выходить из строя

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи со всего мира начали жаловаться на выход из строя новейших флагманских видеокарт GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5090D. Поломка происходит после установки нового графического драйвера от Nvidia.

Авторы сообщений отмечают в соцсетях, что их недавно купленные видеокарты перестали распознаваться системой после установки последнего драйвера. В некоторых случаях установка приводила к появлению черного экрана, уточнил портал Wccftech.

Наличие массовых неполадок с видеокартами последнего поколения подтвердили продавцы на китайских площадках. Они призвали пользователей не торопиться с покупкой флагманских ускорителей и дождаться выхода более стабильных драйверов.

Специалисты предполагают, что проблема неполадок заключается в некорректной работе интерфейса PCIe 5.0, который может конфликтовать с драйверами. В этом случае должно помочь переключение интерфейса на PCIe 4.0 в настройках BIOS.

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korvinsS

Ты просто мастер перевирать все что угодно

VALGOR

Так ты переживаешь, что он Путину статистику испортит? Экий ты братец "запутинец")))

VALGOR

В твоей статье о массовых побегах не говорится, там один сбежал...

pepelmetal

Зато живые останутся, но это не точно)