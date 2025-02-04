Начались съемки сериала про дружбу Брежнева и канцлера Германии

Сериал «Дорогой Вилли» снимут для онлайн-кинотеатров PREMIER и KION. В нем расскажут о тайной дружбе Леонида Брежнева и канцлера Западной Германии Вилли Брандта.

Действие сериала развернется в 1960-е. Мир на пороге ядерной войны. Разведке СССР становится известно о готовящемся ударе с военных баз США, расположенных в ФРГ. Понимая, что ответный ультиматум положит начало катастрофе, Брежнев решает заключить тайный договор с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.

Оба политика рискуют: если об их контактах станет известно, одного ждет исключение из партии, а другого – импичмент.

Сериал основан на архивных интервью с главными участниками событий. Главные роли в «Дорогом Вилли» достались Сергею Маковецкому и Кириллу Кяро. Также в сериале снялись Сергей Марин, Алексей Розин, Игорь Черневич, Мартин Джон Кук, Владимир Конкин, Александра Богданова, Андрей Градов, Александр Штендлер.