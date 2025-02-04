НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Начались съемки сериала про дружбу Брежнева и канцлера Германии

Источник:
Sibnet.ru
163 0
Фото: © пресс-служба канала Рен-тв

Сериал «Дорогой Вилли» снимут для онлайн-кинотеатров PREMIER и KION. В нем расскажут о тайной дружбе Леонида Брежнева и канцлера Западной Германии Вилли Брандта.

Действие сериала развернется в 1960-е. Мир на пороге ядерной войны. Разведке СССР становится известно о готовящемся ударе с военных баз США, расположенных в ФРГ. Понимая, что ответный ультиматум положит начало катастрофе, Брежнев решает заключить тайный договор с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.

Оба политика рискуют: если об их контактах станет известно, одного ждет исключение из партии, а другого – импичмент.

Сериал основан на архивных интервью с главными участниками событий. Главные роли в «Дорогом Вилли» достались Сергею Маковецкому и Кириллу Кяро. Также в сериале снялись Сергей Марин, Алексей Розин, Игорь Черневич, Мартин Джон Кук, Владимир Конкин, Александра Богданова, Андрей Градов, Александр Штендлер.

Еще по теме
Фильм «Злой город» с дочкой Мантурова возглавил кинопрокат
Объявлена дата премьеры сериала «Челюскин. Первые»
Имя президента России вырезали из сериала «Интервью с вампиром»
Детектив «Подслушано в Рыбинске» выйдет в онлайн-кинотеатрах
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп пригрозил разорить БРИКС
Рост потерь ВСУ обогнал темпы мобилизации
Россия развернула «убийцу пятого поколения»
Госсекретарь США заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад
Обсуждение (0)
Картина дня
Раскрыто место переговоров Путина и Трампа
Россия сбила украинский Су-27 сверхдальнобойной ракетой
Производителей масла и яиц освободили от выплат торговым сетям
Новые видеокарты Nvidia начали массово выходить из строя
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Самое обсуждаемое
53
Трамп пригрозил разорить БРИКС
46
Встреча Путина и Трампа укрепит статус России как сверхдержавы
45
Рост потерь ВСУ обогнал темпы мобилизации
43
Госсекретарь США заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад
24
Трамп призвал Канаду стать 51-м штатом США