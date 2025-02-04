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Электронные кошельки россиян застрахуют

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги россиян на электронных кошельках застрахуют в пределах лимита 1,4 миллиона рублей, соответствующий законопроект разработал Банк России совместно с Госдумой и Агентством по страхованию вкладов.

Документ уже готовится к внесению в парламент, сообщил «Российской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, страхование средств на электронных кошельках будет работать наравне со страхованием обычных вкладов.

«Мы считаем, что целесообразно распространить защиту и на средства на электронных кошельках. Сейчас обсуждаем, какие виды электронных кошельков могут быть предметом страхования», — подтвердила позицию регулятора глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

При этом Набиуллина уточнила, что целесообразно страховать средства только на тех кошельках, которые прошли идентификацию, потому что только в этом случае может быть установлен получатель страховой защиты.

Перед принятием законопроекта предстоит решить, какой именно процедуры подтверждения личности владельца будет достаточно, чтобы получить право на страховые выплаты — полной или частичной.

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Экономика #Деньги
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