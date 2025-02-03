Загадочную квадратную структуру нашли на Марсе. ФОТО

Необычную квадратную структуру нашли на поверхности Марса, фотографию объекта опубликовал сайт Mars Image Explorer Университета штата Аризона.

Снимок был сделан камерой Mars Global Surveyor с борта орбитального аппарата Mars Orbiter. Фотография сразу привлекла внимание ученых своими четкими линиями и прямыми углами, что не характерно для природных процессов.

Загадочная квадратная структура на Марсе Фото: © NASA

Размеры образования сопоставимы с Великой пирамидой Гизы. Сторонники конспирологии полагают, что структура может быть артефактом древней марсианской цивилизации, скрытым тысячелетними наслоениями песка.

Впрочем, некоторые исследователи уверены, что квадратная формация могла возникнуть в результате естественных геологических процессов, таких как разломы или эрозия. В качестве примера они приводят схожие образования на Земле — например, прямоугольные впадины в Тасмании.