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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Загадочную квадратную структуру нашли на Марсе. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Необычную квадратную структуру нашли на поверхности Марса, фотографию объекта опубликовал сайт Mars Image Explorer Университета штата Аризона.

Снимок был сделан камерой Mars Global Surveyor с борта орбитального аппарата Mars Orbiter. Фотография сразу привлекла внимание ученых своими четкими линиями и прямыми углами, что не характерно для природных процессов.

Загадочная квадратная структура на Марсе
Загадочная квадратная структура на Марсе
Фото: © NASA

Размеры образования сопоставимы с Великой пирамидой Гизы. Сторонники конспирологии полагают, что структура может быть артефактом древней марсианской цивилизации, скрытым тысячелетними наслоениями песка.

Впрочем, некоторые исследователи уверены, что квадратная формация могла возникнуть в результате естественных геологических процессов, таких как разломы или эрозия. В качестве примера они приводят схожие образования на Земле — например, прямоугольные впадины в Тасмании.

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Топ комментариев

korvinsS

Ты просто мастер перевирать все что угодно

VALGOR

Так ты переживаешь, что он Путину статистику испортит? Экий ты братец "запутинец")))

VALGOR

В твоей статье о массовых побегах не говорится, там один сбежал...

GammiPluh

Видимо правду говорят, это грандиозный распил американского бюджета командой самоходного ДЖО и наркофюрера