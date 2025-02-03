Wildberries запустил автоматическую оплату таможенных пошлин

Wildberries запустил сервис оплаты таможенных пошлин при покупке зарубежных товаров непосредственно на платформе, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Теперь при покупке зарубежной продукции стоимостью более 200 евро сумма пошлины автоматически рассчитывается и включается в стоимость заказа. На стартовом этапе опция будет применяться только к товарам из Китая, отмечается в сообщении.

Без уплаты пошлины в настоящее время можно купить зарубежных товаров не более чем на 200 евро и весом до 31 килограмма. При превышении этих лимитов применяется пошлина в размере 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за каждый лишний килограмм.

Ранее пользователям Wildberries приходилось самостоятельно оплачивать таможенные сборы по ссылке от таможенного брокера, такая практика приводила к задержкам доставки заказа.