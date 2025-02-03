Раскрыто место переговоров Путина и Трампа

Москва рассматривает в качестве возможных мест проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

В последние недели высокопоставленные российские чиновники посетили обе страны, написало Reuters со ссылкой на два осведомленных источника из России. При этом источники агентства исключили в качестве возможного места проведения переговоров Турцию.

Как у Трампа, так и у Путина сложились «дружеские» отношения с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, утверждается в материале.

Ни одна из этих стран не попадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, который в марте 2023 года выдал ордер на арест российского президента. Кроме этого, обе страны ранее выражали готовность стать посредниками в переговорах Москвы и Киева.