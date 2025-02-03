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Введены штрафы за продажу детям зажигалок

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 2 миллионов рублей за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. К таким товарам относятся зажигалки и баллончики для их заправки.

Опубликованный на портале правовых актов документ расширяет перечень правонарушений, описанных в статье 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ранее под действие этой статьи подпадала только продажа детям табачных изделий и устройств для их употребления.

Теперь наказания будут применяться к продажам несовершеннолетним любых опасных газосодержащих товаров. Штрафы за нарушение закона варьируются в зависимости от статуса нарушителя.

Для физических лиц предусмотрены штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 1,5 до 2 миллионов рублей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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