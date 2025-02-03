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Основатель батальона «Арбат» Саркисян умер после взрыва в Москве

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, раненный при взрыве в Москве, умер в отделении реанимации Боткинской больницы.

Предварительной причиной смерти стало проникающее осколочное ранение груди в районе сердца, написал ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. О смерти Саркисяна также сообщил в своих соцсетях мэр Горловки Иван Приходько.

Взрыв в доме по Авиационной улице произошел утром 3 февраля. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено под потолком. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Бомба сдетонировала, когда Саркисян шел через холл к выходу в сопровождении охраны. После взрыва погиб один из охранников Саркисяна, другой пострадал. Также ранение получила женщина, живущая в ЖК.

Саркисян — основатель армянского батальона «Арбат», который был сформирован в сентябре 2022 года. Саркисян также являлся почетным руководителем Федерации бокса Донецкой народной республики.

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korvinsS

Ты просто мастер перевирать все что угодно

VALGOR

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VALGOR

Так ты переживаешь, что он Путину статистику испортит? Экий ты братец "запутинец")))

Uynachalnica

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