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СВР узнала об операции НАТО по дискредитации Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Страны НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского, чтобы от него избавиться, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«В НАТО хотели бы избавиться от главы киевского режима, в идеале в результате псевдодемократических выборов. По расчетам альянса, они могли бы состояться на Украине не позднее осени текущего года. В преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского», — сказано в сообщении.

По данным российской разведки, планируется, в частности, «обнародовать сведения о присвоении лично "президентом" и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более 1,5 миллиарда ».

Кроме того, предусматривается «вскрыть схему вывода Зеленским и его окружением за границу денежного довольствия 130 тысяч погибших украинских военнослужащих, которые продолжают числиться живыми и проходящими службу на передовой», отметили в СВР.

Намечается также предать огласке факты причастности «верховного главнокомандующего Украины» к неоднократным случаям продажи крупных партий безвозмездно переданных Киеву западных вооружений и военной техники различным группировкам в странах Африки, говорится в сообщении.

Таким образом, то, что время «просроченного» Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО. «Жаль только, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан», — подчеркнули в СВР.

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