Производителей масла и яиц освободили от выплат торговым сетям

Правительство России добавило сливочное масло и яйца в перечень социально значимых продуктов питания, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение торговым сетям, сообщила пресс-служба кабмина.

Освобождение от выплат даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые средства на модернизацию и расширение производства, сказано в сообщении.

«В конечном итоге предлагаемая мера может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства продукции», — уточнили в пресс-службе правительства.

По закону о торговле поставщики платят ретейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара. В перечне товаров, за приобретение которых вознаграждение ретейлерам платить не надо, также значатся питьевое пастеризованное молоко, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо кур.