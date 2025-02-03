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Производителей масла и яиц освободили от выплат торговым сетям

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство России добавило сливочное масло и яйца в перечень социально значимых продуктов питания, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение торговым сетям, сообщила пресс-служба кабмина.

Освобождение от выплат даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые средства на модернизацию и расширение производства, сказано в сообщении.

«В конечном итоге предлагаемая мера может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства продукции», — уточнили в пресс-службе правительства.

По закону о торговле поставщики платят ретейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара. В перечне товаров, за приобретение которых вознаграждение ретейлерам платить не надо, также значатся питьевое пастеризованное молоко, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо кур.

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Экономика #Продукты #Торговля
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korvinsS

Ты просто мастер перевирать все что угодно

VALGOR

Так ты переживаешь, что он Путину статистику испортит? Экий ты братец "запутинец")))

VALGOR

В твоей статье о массовых побегах не говорится, там один сбежал...

pepelmetal

Зато живые останутся, но это не точно)