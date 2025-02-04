ЧМЗ обеспечил российское судостроение сварочной проволокой из титана

Чепецкий механический завод (ЧМЗ), входящий в состав Топливного дивизиона «Росатома», произвел для российского судостроения более 400 тонн титановой сварочной проволоки, сообщила пресс-служба предприятия.

Используемый в судостроении титан сложно сваривать, поскольку он требует очень чистой среды, свободной от всяческих примесей. Поэтому во время такой сварки в качестве присадки используется специальная проволока.

Завод на 70% удовлетворяет спрос российского рынка в этой уникальной продукции. С 2014 года на предприятии было выпущено более 400 тонн титановой сварочной проволоки, отметили в пресс-службе ЧМЗ.

Отличительная особенность продукции ЧМЗ — очень низкое содержание водорода. Благодаря этому обеспечивается отличное качество поверхности, швы получаются прочные, устойчивые к растрескиванию, уточнили на предприятии.

Для производства этого типа продукции используется специальный цех с уникальным высокотехнологичным оборудованием. Он был построен в рамках международного проекта по созданию французского термоядерного реактора.

Во время участия в этом проекте на Чепецком механическом заводе произвели более 56 тысяч километров сверхпроводящих материалов. Такой длины с лихвой хватило бы, чтобы «обернуть» весь земной шар.

Чепецкий механический завод — единственное в России предприятие, производящее изделия из циркония. Это крупнейший промышленный центр такого рода в мире. Также завод производит продукцию из титана, ниобия и разнообразных сплавов.