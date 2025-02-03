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Полиция в Кемерове забрала у пьяной стримерши дочь

Источник:
Sibnet.ru
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Пьяная жительница Кемерова во время прямых эфиров в соцсети угрожала 12-летней дочери, девочку забрали в приют, а женщине грозит уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские обратили внимание на пост в телеграм-канале, где описывали ситуацию, что стримерша ведет прямые эфиры в нетрезвом состоянии, нецензурно обзывает как подписчиков, так и свою дочь, а также угрожает девочке.

«На момент визита (полиции и представителей органов опеки) кемеровчанка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские установили, что горожанка самостоятельно воспитывает ребенка, а единственным доходом семьи является прибыль от проводимых прямых эфиров», — говорится в пресс-релизе.

Женщину доставили в отдел, где медицинское освидетельствование подтвердило, что она пьяна. На нее составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями… обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), а также собираются завести дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Девочку отравили в социально-реабилитационный центр. Инспекторы ПДН собирают материалы для рассмотрения вопроса о лишении кемеровчанки родительских прав.

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