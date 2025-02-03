Россияне съели рекордное количество минтая

Жители России в 2024 году установили новый рекорд потребления минтая, сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.

По усредненным данным, на одного жителя России в 2024 году пришлось четыре килограмма съеденного минтая. «Это самый высокий показатель более чем за 20-летний период наблюдений», — рассказал Буглак РБК.

Он связал рост потребления минтая с удачным маркетингом. Специалисты выяснили, что россияне предпочитали не покупать минтай из-за того, что в СССР он считался рыбой с «несчастливой судьбой». В «Справочнике промысловой рыбы СССР» его называли «второстепенной промысловой рыбой дальневосточных морей».

АДМ запустила проект по популяризации продукции из минтая как вкусной, полезной и доступной по цене дикой рыбы. За год минтай смог подняться до третьей ступени в рейтинге популярности среди россиян, отметил Буглак.

В Росрыболовстве сообщили, что рекорд потребления минтая стал возможен благодаря увеличению поставок рыбы на внутренний рынок. Это связано с ростом спроса и увеличением уловов.

В 2024 году российские рыбаки добыли 1,99 миллиона тонн минтая — улов стал самым большим как минимум за десять лет.