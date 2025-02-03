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«Мона Лизу» в Лувре покажут за отдельную плату

Источник:
Sibnet.ru
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«Мона Лиза» в Лувре
Фото: Max Fercondini / CC BY-SA 4.0

Картину «Мона Лиза» («Джоконда») Леонардо да Винчи перенесут в отдельный зал, попасть в который можно будет только по специальному билету, сообщила директор Лувра Лоранс де Кар.

«Идея в том, чтобы билет в Лувр давал доступ к постоянным коллекциям и временным выставкам, а для „Джоконды“' требовался бы дополнительный билет», — сказала де Кар в эфире радиостанции France Inter.

По ее словам, это должно побудить посетителей исследовать другие экспонаты музея. Де Кар отметила, что картину, которую она назвала «благословением для Лувра», скорее всего, будут выставлять под Квадратным двором — в специально отведенном пространстве, где посетители смогут спокойно рассмотреть шедевр.

Стоимость дополнительных билетов пока не называется, сейчас обычный билет в Лувр стоит 22 евро.

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