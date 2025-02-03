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Смерть красноярских детей от отравы от насекомых подтвердили

Источник:
Sibnet.ru
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Судебно-химическая экспертиза подтвердила смерть четырех детей из поселка Красная Сопка в сентябре 2024 года от инсектицидов, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — говорится в сообщении.

Экспертизу проводил Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. Его выводы не противоречат выводам, полученным Красноярским краевым бюро судебно-медицинской экспертизы.

Семье из шести человек стало плохо ранним утром 21 сентября 2024 года. С признаками кишечного расстройства всех госпитализировали. За двое суток скончались девочки шести, 11 и 12 лет и 13-летний мальчик. Родителей через несколько дней выписали.

Установлено, что накануне отравления глава семьи проводил обработку помещения дома от насекомых инсектицидным аэрозолем. 34-летнему отцу предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Мать погибших детей в момент трагедии была беременна. В ноябре 2024 года она родила здорового мальчика. 2 февраля она обнаружила тело младенца в кроватке. Предварительно, ребенок захлебнулся рвотными массами.

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korvinsS

Ты просто мастер перевирать все что угодно

VALGOR

Так ты переживаешь, что он Путину статистику испортит? Экий ты братец "запутинец")))

VALGOR

В твоей статье о массовых побегах не говорится, там один сбежал...

pepelmetal

Зато живые останутся, но это не точно)