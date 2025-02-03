Фильм «Злой город» с дочкой Мантурова возглавил кинопрокат

Исторический фильм «Злой город», в котором снялась дочь вице-премьера Дениса Мантурова Леонела, стал лидером кинопроката в России и странах СНГ.

«Злой город», вышедший в прокат 30 января, за уикенд собрал 138,2 миллиона рублей, подсчитал портал Kinobusiness.

«Злой город» режиссера Константина Буслова рассказывает об осаде Козельска во время монгольского нашествия в XIII веке. Для съемок был воссоздан настоящий город 1238 года, а также огромный деревянный мост через реку Жиздра, монгольский стан с юртами. Мантурова сыграла роль Весняны. Ее партнерами стали Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Владимир Любимцев.

Второе место по сборам заняла турецкая комедия «Холоп. Великолепный век» с результатом 62,2 миллиона рублей. На третьем месте — сказка «Финист. Первый богатырь», собравшая 50,4 миллиона рублей.