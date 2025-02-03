Трамп призвал Канаду стать 51-м штатом США

Канада должна войти в состав Соединенных Шатов в качестве 51-го штата, чтобы не платить повышенные таможенные пошлины в торговле с США, заявил президент Дональд Трамп.

«Мы платим сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады. Зачем? Нет никакой причины. Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, без этих огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. «Жестко, но это факт! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Это означает для народа Канады значительно меньшие налоги и гораздо лучшую военную защиту — и никаких таможенных пошлин», — отметил президент США.

Ранее США ввели пошлины на энергоресурсы из Канады в размере 10%, на другие товары — 25%. Эксперты объясняют повышения пошлин стремлением Трампа ликвидировать огромный дисбаланс США в торговле с Канадой, который составляет около 1 триллиона долларов.