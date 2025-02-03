НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп призвал Канаду стать 51-м штатом США

Источник:
Sibnet.ru
202 2

Канада должна войти в состав Соединенных Шатов в качестве 51-го штата, чтобы не платить повышенные таможенные пошлины в торговле с США, заявил президент Дональд Трамп.

«Мы платим сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады. Зачем? Нет никакой причины. Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, без этих огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. «Жестко, но это факт! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Это означает для народа Канады значительно меньшие налоги и гораздо лучшую военную защиту — и никаких таможенных пошлин», — отметил президент США.

Ранее США ввели пошлины на энергоресурсы из Канады в размере 10%, на другие товары — 25%. Эксперты объясняют повышения пошлин стремлением Трампа ликвидировать огромный дисбаланс США в торговле с Канадой, который составляет около 1 триллиона долларов.

Еще по теме
Зеленский опроверг получение от США военной помощи на $200 млрд
Путин заявил, что европейские элиты «встанут у ног Трампа»
Встреча Путина и Трампа укрепит статус России как сверхдержавы
Спецпосланник США потребовал проведение выборов на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп пригрозил разорить БРИКС
Рост потерь ВСУ обогнал темпы мобилизации
Госсекретарь США заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад
Россия развернула «убийцу пятого поколения»
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин заявил, что европейские элиты «встанут у ног Трампа»
Зеленский опроверг получение от США военной помощи на $200 млрд
МВД предупредило о фишинговой атаке мошенников от имени Ozon
Гидрометцентр пообещал рекордную жару в 2025 году
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
53
Трамп пригрозил разорить БРИКС
47
Рост потерь ВСУ обогнал темпы мобилизации
43
Госсекретарь США заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад
38
Встреча Путина и Трампа укрепит статус России как сверхдержавы
23
Смертность на Украине троекратно превысила рождаемость