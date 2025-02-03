МВД предупредило о фишинговой атаке мошенников от имени Ozon

Мошенники устроили фишинговую атаку от имени интернет-магазина Ozon, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Мошенники на поддельном сайте призывают получить промокод на 10 тысяч рублей в честь дня рождения, но для этого предлагают связаться с «личным менеджером» через WhatsApp, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.

Но при переходе в мессенджер с жертвой связывается не реальный представитель маркетплейса, а мошенник. Если пользователь будет действовать по инструкциям злоумышленника, он рискует потерять доступ к своему аккаунту и личным данным.

Для большей убедительности мошенники разместили надпись WhatsApp© Secured authentication, подчеркнули в ведомстве.