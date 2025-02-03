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Гидрометцентр пообещал рекордную жару в 2025 году

Источник:
РИА Новости
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2025 год, по предварительным прогнозам специалистов, войдет число самых жарких на планете.

«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет», — сказал РИА Новости Вильфанд.

Ранее он рассказал, что на Земле сейчас наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, но оно будет непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле.

Ла-Нинья может сменить Эль-Ниньо, при котором поток идет из океана в атмосферу и вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Последний раз явление Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, о его последствиях продолжали влиять на глобальные температуры — 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.

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korvinsS

Ты просто мастер перевирать все что угодно

VALGOR

В твоей статье о массовых побегах не говорится, там один сбежал...

VALGOR

Так ты переживаешь, что он Путину статистику испортит? Экий ты братец "запутинец")))

pepelmetal

Зато живые останутся, но это не точно)