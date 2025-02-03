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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский опроверг получение от США военной помощи на $200 млрд

Источник:
Associated Press
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Украинский президент Владимир Зеленский не знает, куда делись выделенные Соединенными Штатами Украине 200 миллиардов долларов военной помощи.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп получил провести аудит средств, выделенных его предшественником Джо Байденом Киеву на военные нужды. США только на военную помощь Украине потратили около 200 миллиардов долларов.

«Когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов долларов на поддержку армии и так далее, — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги», — сказал Зеленский в интервью Associated Press.

Он утверждает, что Киев не получил даже половины выделенной помощи, при этом в интервью несколько раз называл разную сумму поступивших средств.

По его словам, когда речь заходит о выделенных США 177 миллиардах долларов — «точной цифре, которую поддержал Конгресс», — то в Киев эта помощь поступала «не деньгами, а оружием» и Украина получила «76 с чем-то миллиардов».

Трамп ранее заморозил американскую помощь другим государствам. Газета The Guardian сообщила, что Киев был потрясен этим решением. ЕС не способен заменить США в этом деле, отметили украинские эксперты.

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Политика #Мир
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