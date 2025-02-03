Цена кофе в мире достигла максимума за полвека

Стоимость кофе в мире достигла максимума за последние 47 лет — за 2024 год цены на робусту подскочили более чем в два раза, арабика подорожала на 80%.

«За прошедший год цены на робусту подскочили более чем в два раза, арабика же в свою очередь подорожала на 80%. Таким образом стоимость зеленого зерна достигла максимальной отметки за последние 47 лет», — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «МилФудс».

Причиной роста цен на арабику стал неурожай зерен из-за неблагоприятных погодных условий. Также на цену влияют количество остатков на биржевых складах, законодательные инициативы и инфляция.

Сорт робуста более устойчив к изменениям климата, его урожайность также более стабильна, отметили в компании. Но при этом добавили, что арабика и робуста — это разный по своим вкусовым качествам кофе, поэтому говорить о полном замещении не стоит.

Ранее эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин сообщил, что дефицита кофе в России нет. Но, по его словам, в 2025 году кофе может подорожать, потому что у мировых лидеров по производству арабики и робусты — Бразилии и Вьетнама — снизится урожай из-за плохой погоды.