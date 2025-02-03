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Путин заявил, что европейские элиты «встанут у ног Трампа»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что европейские элиты, скоро «встанут у ноги хозяина» — главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, произойдет быстро. Скоро все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — сказал Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Российский лидер отметил, что европейцы активно боролись с Трампом, реально вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс США, так как им «ментально больше нравился» тогдашний президент США Джо Байден.

«А у Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике, в некоторых других вопросах. Им как бы не нравится это», — отметил Путин.

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Политика #Мир
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