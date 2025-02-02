Xiaomi летом запустит в продажу первый в своей истории кроссовер

Китайская компания Xiaomi летом 2025 года начнет продажи первого
в своей истории электрокроссовера Yu7, который должен стать конкурентом Tesla
Model Y.
Автомобиль оснащен двумя электромоторами на передней и
задней осях суммарной мощностью 681 лошадиных сил. Максимальная скорость
кроссовера составляет 253 километров в час, сообщает портал CarNewsChina.com
со ссылкой на источники.
Длина автомобиля составляет 4,9 метра, колесная база — 3 метра, ширина — 1,9 метра, высота — 1,6. Xiaomi может запустить несколько комплектаций, включая стандартную, Pro и Max.
Машина будет предлагаться с системой полного привода. В
базовой версии — задний привод. Дальность одной поездки без подзарядки — 760, 750
и 670 километров, в зависимости от комплектации.
Ожидается, что автомобиль будет стоить от 250 тысяч юаней
(3,4 миллиона рублей). Именно за такую цену продают в Китае Tesla Model Y.