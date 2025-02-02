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Xiaomi летом запустит в продажу первый в своей истории кроссовер

Источник:
Sibnet.ru
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Кроссовер Yu7 от компании Xiaomi
Кроссовер Yu7 от компании Xiaomi
Фото: © Xiaomi

Китайская компания Xiaomi летом 2025 года начнет продажи первого в своей истории электрокроссовера Yu7, который должен стать конкурентом Tesla Model Y.

Автомобиль оснащен двумя электромоторами на передней и задней осях суммарной мощностью 681 лошадиных сил. Максимальная скорость кроссовера составляет 253 километров в час, сообщает портал CarNewsChina.com со ссылкой на источники.

Длина автомобиля составляет 4,9 метра, колесная база — 3 метра, ширина — 1,9 метра, высота — 1,6. Xiaomi может запустить несколько комплектаций, включая стандартную, Pro и Max.

Машина будет предлагаться с системой полного привода. В базовой версии — задний привод. Дальность одной поездки без подзарядки — 760, 750 и 670 километров, в зависимости от комплектации.

Ожидается, что автомобиль будет стоить от 250 тысяч юаней (3,4 миллиона рублей). Именно за такую цену продают в Китае Tesla Model Y.

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