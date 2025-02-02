Зеленский назвал украинскую армию «подарком» для НАТО

Любая сделка с Москвой без гарантий безопасности Украине будет «предпосылкой будущей агрессии», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что все еще считает членство в Североатлантическом альянсе одной из главных гарантий безопасности.

«Я действительно верю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех... Это будет сигналом, что не Россия будет решать, кто должен быть в НАТО, а кто нет, а США будут решать», — заявил Зеленский в интервью в интервью Associated Press.

По его словам, вступление Украины в НАТО, вопреки позиции России, станет большой победой для президента США Дональда Трампа.

А «бонусом» для самого Североатлантического альянса, по мнению Зеленского, станет 800-тысячная украинская армия с учетом того, что Трамп стремится вывести американские войска из Европы.

Ранее Зеленский обвинил Запад во лжи о перспективах вступления Украины в НАТО. Он напомнил, что против вступления Украины в НАТО выступают четыре страны альянса — США, Германия, Венгрия и Словакия.