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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Спецпосланник США потребовал проведение выборов на Украине

Источник:
РИА Новости
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Соединенные Штаты считают необходимым проведение президентских выборов на Украине к концу 2025 года, заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

«США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы», — приводит РИА Новости заявление Келлога.

Срок полномочий президента Украины Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Следующие выборы киевские власти отменили, сославшись на военное положение. Зеленский посчитал их «несвоевременными».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Зеленский нелегитимен для предстоящих мирных переговоров.

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Политика #Мир
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