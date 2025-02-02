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Гидрометцентр сообщил о наступлении холодного аналога Эль‑Ниньо

Источник:
РИА Новости
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Природное явление Ла-Нинья, влияющее на погоду во все мире, продлится до апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте-апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу», — сказал Вильфанд РИА Новости.

При Ла-Нинья тепло усиленно уходит в океан, охлаждая атмосферу. При Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Ла-Нинья и Эль-Ниньо явления сменяют друг друга каждые два-семь лет и оказывают существенное влияние на климат.

Последний раз явление Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, но его последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.

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