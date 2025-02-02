Администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлины на энергоресурсы из Канады в размере 10%, на другие товары — 25%, сообщила пресс-служба Белого дома.

Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины вводятся в отношении импорта из Канады, Мексики и КНР.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо пообещал ввести ответные пошлины на товары из США в размере 25%.

«В качестве ответных шагов мы совместно с провинциями и территориями рассматриваем несколько мер, <...> которые касаются поставок критически важных минералов и энергоресурсов, а также других видов партнерских отношений», — приводит ТАСС заявление Трюдо.

Советник Трампа по торговой политике Питер Наварро заявил, что США дополнительно увеличат тарифы, если власти Канады прибегнут к ответным мерам на действия Вашингтона.

Эксперты называют причиной повышения пошлин стремление Трампа ликвидировать огромный дисбаланс США в торговле с Канадой, который составляет около 1 триллиона долларов.