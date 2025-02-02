МО РФ назвало удар по интернату в Судже преступлением Киева

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили
военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату с мирными жителями в Судже, заявило Минобороны России.
«Первого февраля Вооруженные силы Украины совершили
очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по
интернату в городе Суджа», — говорится в заявлении Минообороны.
Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован
российскими средствами противовоздушной обороны, подчеркнули в российском
военном ведомстве.
Эта «провокация нацелена на отвлечение мирового
общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в
населенном пункте Русское Поречное Курской области», сказано в сообщении
Минобороны.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил,
что пока нет достоверной информации о
числе пострадавших от удара ВСУ по интернату.
«В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале, охарактеризовал действия Киева как «нечеловеческое зверство».