Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату с мирными жителями в Судже, заявило Минобороны России.

«Первого февраля Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», — говорится в заявлении Минообороны.

Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Эта «провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области», сказано в сообщении Минобороны.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что пока нет достоверной информации о числе пострадавших от удара ВСУ по интернату.

«В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале, охарактеризовал действия Киева как «нечеловеческое зверство».