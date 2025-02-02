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Младенец умер в красноярской семье, где погибли четверо детей

Источник:
Sibnet.ru
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Спальня с кроваткой младенца, умершего в семье из Красной Сопки Красноярского края
Фото: © прокуратура Красноярского края

Трехмесячный ребенок умер в семье из поселка Красная Сопка, где от отравления в сентябре прошлого года погибли четверо детей, сообщила прокуратура Красноярского края в воскресенье.

По данным ведомства, ранним утром тело младенца в кроватке обнаружила мать. Предварительно, следов насильственной смерти не установлено.

Ребенок находился на грудном вскармливании, ранее заболеваний диагностировано не было, на учете в медицинских учреждениях не состоял. Со слов матери, ее привычный рацион не менялся.

Организована процессуальная проверка, её результаты контролируются прокуратурой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ)

В сентябре 2024 года в той же семье погибли четверо детей в возрасте от шести до 13 лет. Согласно результатам экспертизы, причиной смерти детей стало отравление токсичным веществом. Известно, что отец обрабатывал дом средствами от насекомых. Беременная мать и отец выжили. В ноябре прошлого года в семье родился ребенок.

В декабре 2024 года главе семьи предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). Максимальное наказание — четыре года лишения свободы.

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ЧП #Происшествия #Красноярск
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