Ключевые элементы жизни нашли на астероиде

Исследователи NASA нашли в пробе с астероида Бенну ключевые для возникновения жизни химические элементы, сообщило агентство на своем официальном сайте.

«Условия, необходимые для возникновения жизни, были широко распространены по всей ранней Солнечной системе, что увеличивает вероятность того, что жизнь могла сформироваться и на других планетах и спутниках», — говорится в сообщении.

В пробе обнаружили 14 из 20 аминокислот, используемых жизнью на Земле для синтеза белков, и пять типов азотистых оснований, используемых для хранения и передачи генетической информации в молекулах ДНК и РНК, а также большие объемы аммиака и формальдегида.

Исследование подтверждает идею, что сформировавшиеся вдали от Солнца объекты могли быть важным источником ключевых ингредиентов для формирования земной жизни в Солнечной системе.

Бенну — астероид Солнечной системы с диаметром около 560 метров, открытый в 2013 году. В сентябре 2016 года на его орбиту вышел аппарат OSIRIS-REx. Через два года состоялась операция по забору грунта астероида, осенью 2023 года капсула успешно вернулась на Землю.