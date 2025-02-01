Раскрыты условия сделки Трампа и Путина

Администрация США сможет заключить сделку с Россией по Украине, главным условием соглашения Дональда Трампа и Владимира Путина станет демонстрация растущих издержек Москвы, заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Вопрос в том, сможет ли нынешняя администрация проявить достаточную выдержку, чтобы Путин увидел, что мы собираемся держаться, а издержки будут продолжать расти», — пояснил чиновник в интервью Financial Times.

Салливан, который занимал свой пост при предыдущем президенте США, Джо Байдене, в 2021–2025 годах, добавил, что угроза Трампа ввести против России дополнительные санкции в случае, если соглашение об урегулировании не будет заключено, является «хорошим шагом».

Президент США ранее дал своему специальному посланнику Киту Келлогу 100 дней, чтобы добиться завершения конфликта. Келлог отметил, что у команды Трампа есть «надежный план» для прекращения боевых действий и начала переговоров России и Украины.

При этом в рамках предварительных переговорах Вашингтон намерен надавить не только на Москву, но и на официальный Киев. По оценке Келлога, в этом случае добиться прекращения огня возможно в течение нескольких месяцев.