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Бесплатный ChatGPT научился рассуждать

Источник:
Sibnet.ru
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OpenAI запустила в чат-боте ChatGPT бесплатную «рассуждающую» модель для логических задач — o3-mini, сообщила пресс-служба компании.

Разработчики утверждают, что o3-mini работает на 24 % быстрее, чем o1-mini, и при этом дает более точные ответы. В списке ее сильных сторон — хорошие способности в науке, математике и программировании.

Новая бесплатная модель o1-mini демонстрирует ход своих размышлений при решении задачи, а не просто предоставлять готовый ответ. Платным пользователям также будет доступна модель o3-mini-high, которая предложит ответы с более высоким уровнем интеллекта.

Это первый случай, когда бесплатные пользователи ChatGPT смогут опробовать модели OpenAI со способностью к рассуждениям. Чтобы воспользоваться новой моделью, достаточно выбрать функцию Reason на панели чата.

Ограничения для бесплатных пользователей будут такими же, как для GPT-4o. Подписчики тарифов ChatGPT Plus и Teams смогут отправлять до 150 запросов в день. Пользователи тарифа ChatGPT Pro получат неограниченный доступ к o3-mini.

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