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Россия призвала Берлин выплачивать пенсии всем блокадникам

Источник:
Sibnet.ru
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Россия призывает Германию распространить компенсационные выплаты на всех жителей блокадного Ленинграда, которые все еще живы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва предлагает распространить компенсационные выплаты на всех ныне здравствующих ленинградцев времен блокады вне зависимости от места их проживания и этнической принадлежности, уточнила дипломат в интервью РИА Новости.

Захарова напомнила, что сейчас выплаты получают только блокадники еврейской национальности. Официальный представитель МИД назвала это дискриминацией. Кроме того, по ее словам, дело не в деньгах, а в восстановлении исторической справедливости.

В 2021 году Германия согласилась предоставить компенсацию и начать выплачивать пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Пенсию в 375 евро от Германии назначили порядка 5 тысячам блокадников еврейской национальности.

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