Российские военные взяли под контроль поселок Крымское в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.

«Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское», — говорится в сводке военного ведомства.

Поселок Крымское находится к северу от Дзержинска. Этот город — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.

Также российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием по газовым объектам, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — уточнило ведомство.