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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия освободила Крымское

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные взяли под контроль поселок Крымское в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.

«Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское», — говорится в сводке военного ведомства.

Поселок Крымское находится к северу от Дзержинска. Этот город — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.

Также российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием по газовым объектам, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — уточнило ведомство.

Тема: Военная операция на Украине
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