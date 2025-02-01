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Северный Ледовитый океан предложили переименовать

Источник:
Sibnet.ru
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Северный Ледовитый океан следует переименовать в Русский Северный океан, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава соответствующей фракции в Госдуме Сергей Миронов.

«Почему бы не называть Северный Ледовитый Русским Северным океаном? И почему самый северный участок суши России зовется Землей Франца-Иосифа?», — написал он в своем телеграм-канале.

Парламентарий предложил переименовать архипелаг в Землю Ломоносова. Ученый еще в 1763 году предположил наличие суши к востоку от Шпицбергена. Острова и проливы архипелага Миронов предложил переименовать в честь героев специальной военной операции.

Северный Ледовитый океан впервые был выделен в качестве самостоятельного в 1650 году, тогда он получил название Гиперборейский. Современное название было утверждено почти 200 лет спустя на заседании Лондонского географического общества.

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Политика #Россия
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