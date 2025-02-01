Госдума опровергла перевод пенсий в цифровые рубли

Сообщения в соцсетях о якобы переводе пенсий в цифровые рубли являются фейком, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«В настоящее время в социальных сетях распространяется фейк, что россияне теперь будут получать пенсии в виде цифровых рублей, а для отказа нужно направить заявление в регулятор или в обслуживающий пенсионера банк», — пояснил депутат в интервью ТАСС.

Гаврилов уточнил, что такое ограничение противоречит государственной социальной политике и праву граждан на выбор удобной формы получения пенсионных выплат — наличные, банковский счет или доставка на дом почтальоном.

«Многие проживают в населенных пунктах с низким уровнем цифровой инфраструктуры, ограниченным доступом к банковским сервисам и интернету. В таких условиях никакой обязательный переход на цифровые рубли немыслим», — подчеркнул он.