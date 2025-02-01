Украина убедит Трампа передать ей российские активы

Киев с приходом к власти в США президента Дональда Трампа возобновил попытки добиться от Запада использования замороженных российских активов для финансирования поставок оружия.

Украинские власти рассчитывают, что альтернативный источник средств на поставки оружия и восстановление заинтересует Трампа, который заморозил американскую помощь Киеву, написала газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

При этом Киев предпринимает данные попытки, продолжая терять территории по линии фронта. Издание отмечает, что замысел администрации Зеленского имеет мало шансов на успех без более широкой поддержки в Европе.

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News заявил, что новая администрация обсудит возможность использования замороженных российских активов для финансирования поставок американского оружия Украине.

Осенью 2024 года лидеры стран G7 приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России.