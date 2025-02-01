Россия резко нарастила импорт корейской лапши

Импорт Россией лапши и дамплингов из Южной Кореи по итогам прошлого года вырос почти вдвое — до максимума за двадцать лет, следует из данных южнокорейской статистики.

Суммарно за весь 2024 год Россия закупила у Южной Кореи лапши и дамплингов на 30,1 миллиона долларов, что в 1,8 раза больше, чем за 2023 год, уточнило РИА Новости, изучив документ.

Эти объемы стали максимальными с 2004 года, тогда импорт лапши составлял 46,3 миллиона долларов, отметило агентство. Больше всего в прошлом году Россия импортировала их Южной Кореи лапшу быстрого приготовления — на 27,5 миллиона долларов.

По итогам года Россия в южнокорейском экспорте макаронных изделий заняла 13-е место, тогда как в 2023 году она была 15-ой. В тройку лидеров вошли США (303 миллиона долларов), Китай (269,6 миллиона) и Нидерланды (100,9 миллиона).