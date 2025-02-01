Названы самые сложные для поступления вузы России

Московский физико-технический институт стал самым сложным для поступления вузом России, свидетельствует «Мониторинг качества приема в вузы», который в 2024 году проводила Высшая школа экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования.

Согласно документу, средний балл ЕГЭ, необходимый для поступления на бюджетное отделение в МФТИ, составил в 2024 году 97. Второе место в рейтинге занимает Национальный исследовательский ядерный университет со средним баллом 89,9.

Университет Иннополис оказался на третьем месте по сложности поступления. Чтобы поступить на бюджет, абитуриентам нужен был средний балл ЕГЭ 87,5. На четвертой позиции Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — 87,1 балла.

Пятую строчку «Мониторинга качества приема в вузы» до доступности поступления занял Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики (86,8 балла).

В десятке также Московский государственный институт международных отношений, филиал НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Центральный Университет, Московский государственный университет и Всероссийская академия внешней торговли