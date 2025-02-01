НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Названы самые сложные для поступления вузы России

Источник:
Sibnet.ru
494 0

Московский физико-технический институт стал самым сложным для поступления вузом России, свидетельствует «Мониторинг качества приема в вузы», который в 2024 году проводила Высшая школа экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования.

Согласно документу, средний балл ЕГЭ, необходимый для поступления на бюджетное отделение в МФТИ, составил в 2024 году 97. Второе место в рейтинге занимает Национальный исследовательский ядерный университет со средним баллом 89,9.

Университет Иннополис оказался на третьем месте по сложности поступления. Чтобы поступить на бюджет, абитуриентам нужен был средний балл ЕГЭ 87,5. На четвертой позиции Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — 87,1 балла.

Пятую строчку «Мониторинга качества приема в вузы» до доступности поступления занял Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики (86,8 балла).

В десятке также Московский государственный институт международных отношений, филиал НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Центральный Университет, Московский государственный университет и Всероссийская академия внешней торговли

Еще по теме
Госдума ужесточит наказания за травлю в школе
Как найти время для чтения книг
Почему День студента отмечают 25 января
Ростелеком поможет подготовиться к ЕГЭ в онлайн-формате
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин посчитал Зеленского нелегитимным для переговоров
Кремль прокомментировал информацию о попытках убить Путина
Китай и Индия приостановили закупку российской нефти
Трамп пригрозил разорить БРИКС
Обсуждение (0)
Картина дня
Украина убедит Трампа передать ей российские активы
Кремль отказался комментировать отвод солдат КНДР
Названы самые сложные для поступления вузы России
Протаранившим лайнер вертолетом управляла женщина-пилот
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
53
Трамп пригрозил разорить БРИКС
41
Рост потерь ВСУ обогнал темпы мобилизации
38
Госсекретарь США заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад
36
Лукашенко победил на выборах президента с 86,82% голосов
21
Путин посчитал Зеленского нелегитимным для переговоров