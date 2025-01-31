Росстат оценил численность населения России

Численность населения России на 1 января 2025 года составила 146 миллионов 28 тысяч 325 человек, соответствующие данные обнародовал Росстат.

«На 1 января 2025 года предварительная оценка численности населения Российской Федерации составила 146 028 325 человек. За 2024-й численность населения России снизилась на 0,08%», — говорится в сообщении.

Прирост населения отметили в 20 субъектах страны, в том числе в Московской и Ленинградской областях, а также Республике Ингушетия. В целом увеличение населения наблюдается по Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Уральскому федеральным округам.

Данные приведены без учета официальной статистической информации по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.