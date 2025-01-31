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#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Ростелеком завершил акцию с «вечными» тарифами

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком 31 января 2025 года завершил акцию «Навсегда», в рамках которой новые пользователи могли подключить все нужные для дома и семьи цифровые услуги по фиксированной цене, сообщила пресс-служба компании.

При подключении пакета услуг из линейки «Навсегда» абоненты получали гарантию неизменности размера абонентской платы на весь период использования выбранного пакета услуг.

Если абонент тарифа из линейки «Навсегда» решит перейти на другой тарифный план, его участие в акции будет прекращено. Новый тариф будет действовать на общих условиях, без сохранения фиксированной абонентской платы.

Акция «Навсегда» распространялся на домашний интернет, пакет с домашним интернетом и мобильной связью, пакет с домашним интернетом, ТВ и онлайн-кинотеатром Wink, а также пакет с домашним интернетом, ТВ, онлайн-кинотеатром и мобильной связью.

При этом дополнительные услуги, опции и сервисы, подключенные пользователями, а также арендное оборудование оплачиваются по базовым тарифам с возможностью изменения условий.

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